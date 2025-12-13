Xabi Alonso parece estar resignado con su posible salida del Real Madrid; duelo contra el Alavés será determinante

Las declaraciones de Xabi Alonso previo al duelo contra el Alavés, previsto para este domingo, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, suenan como la dolorosa premonición del entrenador español de lo que sería su posible salida del banco blanco.
Alonso quien llegó en mayo de 2025, ha vivido semanas difíciles, ya que además de no alcanzar los resultados esperados, perdió el liderato de LaLiga y su ‘pelea’ con Vinicius Jr. parece, terminó rompiendo el camerino y la estabilidad del español en su cargo.