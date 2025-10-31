Estos son los artistas y las obras que hacen parte del Cuarto Salón de Ilustración MED 2025

Desde hace cuatro años, las obras de ilustradores paisas y de otras ciudades del país se exhiben en Casa Tragaluz. Este fin de semana, el Salón de Ilustración, organizado por la editorial en alianza con la caja de compensación Comfenalco, celebrará su cuarta edición con el propósito de reunir a los artistas más talentosos de Colombia.
Este año, el evento contará con dos sedes. El primer día, viernes 31, los ilustradores participantes se reunieron en la Cámara de Comercio para asistir a una charla con los artistas mexicanos Armando Fonseca y Amanda Mijangos, dos de las figuras más destacadas de la ilustración editorial contemporánea.
Uno de los espacios centrales del Salón es la Rueda de Conexiones, en la que este año participaron 40 empresas interesadas en establecer relaciones comerciales con ilustradores. Uno de los principales objetivos del evento es que, además de visibilizar su talento, los artistas amplíen sus oportunidades laborales. Por eso, la rueda consiste en conversar sobre posibles colaboraciones que, en el futuro, podrían convertirse en la cara gráfica de productos y marcas en redes sociales.
Y, por supuesto, también estará la exposición y muestra comercial, que se realizará este sábado 1 de noviembre en Casa Tragaluz, ubicada en El Poblado. En 2025, se postularon 216 ilustradores de Medellín y otras ciudades para participar en el Salón, de los cuales fueron seleccionados 60.
EL COLOMBIANO conversó con tres de los artistas cuyas obras hacen parte de este evento: