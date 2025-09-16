De 4 metros en 1912 a 6,30 en 2025: los hitos del récord del salto con garrocha

Con un decimocuarto récord del mundo en cinco años, el prodigio sueco Armand Duplantis llevó al salto con garrocha a una nueva dimensión al alcanzar la barrera simbólica de los 6,30 metros en la final del Mundial de Tokio.
Este es un recorrido por la evolución histórica de esta plusmarca, desde los 4 metros de Marc Wright en Cambridge en 1912 hasta el récord del mundo batido ahora en la capital japonesa.