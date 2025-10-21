En Colombia, el 45 % de los estudiantes enfrenta afectaciones emocionales: causas, señales y soluciones

En Colombia, las cifras sobre la salud mental infantil ya no pueden leerse como un dato más, pues casi la mitad de los niños y jóvenes del país —el 44,7 %, según Unicef (2024)— presenta algún tipo de afectación emocional, mientras que más de un 35 % de los estudiantes de secundaria admite vivir con altos niveles de estrés escolar. Y esto es preocupante porque revela una realidad poco visible: una generación que aprende con ansiedad, duerme poco y teme no ser suficiente.
Lea también: El 44% de los niños y niñas en Colombia muestran indicios de trastornos mentales
“La ansiedad no toma vacaciones”, dice a EL COLOMBIANO Natalia Cortés, psicóloga escolar y docente de Emociones en equilibrio del Colegio Monterrosales Homeschool. Lo ha visto en silencio desde su consultorio: “Cuando un joven enfrenta entornos poco favorables en las aulas, las afectaciones trascienden a todas las esferas de su vida. El estrés puede volverse crónico y desencadenar problemas de sueño, aislamiento y pérdida de autoestima”.
Y es que el aula, que debería ser un espacio de crecimiento, se ha convertido para muchos en un lugar de presión constante. Cortés explica que esta sobrecarga emocional no surge de la nada, sino que responde a tres factores estructurales que hoy sostienen un modelo educativo desbalanceado. La rigidez horaria, el temor a la exclusión y el conflicto entre la exigencia académica y los intereses personales forman el triángulo perfecto para el agotamiento.
Ahora bien, reducir la presión, tal y como lo explica, no equivale a bajar la calidad, “equivale más bien a cambiar el enfoque y la forma de enseñar. Los estudiantes aprenden más y mejor cuando se sienten tranquilos, escuchados y seguros”. En su experiencia, los colegios que han empezado a flexibilizar tiempos y formas de evaluación notan mejoras sostenidas en la concentración, la empatía y la disposición a aprender.