Dormir bien, comer sano y hacer ejercicio: la fórmula que mejora la salud mental en jóvenes

Científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, demuestran que la calidad del sueño y otras rutinas como el ejercicio físico o una alimentación basada en frutas y verduras, influyen positivamente en la salud mental de adultos jóvenes.

El estudio, publicado en la revista Plos One, revela que estos hábitos son independientes y acumulativos, por lo que su adopción escalonada podría aumentar el bienestar psicológico.

“Esta generación de jóvenes se enfrentan a tensiones únicas como el estrés financiero, presiones educativas y otros factores sociales que pueden reducir la felicidad”, advierte el líder de la investigación y profesor en la Universidad neozelandesa, Tamlin Conner.

Por ello, comprender cuáles son los desencadenantes conductuales que mejoran dicho confort emocional “puede ayudarlos no solo a sobrevivir, sino a prosperar durante esta etapa tan difícil de sus vidas”, afirma.

Aunque su estudio no demuestre ningún vínculo causal entre estos hábitos y la salud mental, los autores creen que los resultados puedan ser de ayuda para mejorar la calidad de vida de estos adultos.