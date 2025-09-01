x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dormir bien, comer sano y hacer ejercicio: la fórmula que mejora la salud mental en jóvenes

Un estudio de la Universidad de Otago confirma que dormir mejor, llevar una dieta rica en frutas y verduras y mantener la actividad física son tres hábitos sencillos que, combinados, fortalecen la salud mental y el bienestar diario de los adultos jóvenes.

  • La práctica regular de ejercicio se asocia con mayor energía diaria y sensación de bienestar psicológico en adultos jóvenes. FOTO Pixabay
    La práctica regular de ejercicio se asocia con mayor energía diaria y sensación de bienestar psicológico en adultos jóvenes. FOTO Pixabay
hace 41 minutos
bookmark

Científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, demuestran que la calidad del sueño y otras rutinas como el ejercicio físico o una alimentación basada en frutas y verduras, influyen positivamente en la salud mental de adultos jóvenes.

Lea también: En 2030 más de la mitad de los jóvenes tendrán problemas de salud

El estudio, publicado en la revista Plos One, revela que estos hábitos son independientes y acumulativos, por lo que su adopción escalonada podría aumentar el bienestar psicológico.

“Esta generación de jóvenes se enfrentan a tensiones únicas como el estrés financiero, presiones educativas y otros factores sociales que pueden reducir la felicidad”, advierte el líder de la investigación y profesor en la Universidad neozelandesa, Tamlin Conner.

Por ello, comprender cuáles son los desencadenantes conductuales que mejoran dicho confort emocional “puede ayudarlos no solo a sobrevivir, sino a prosperar durante esta etapa tan difícil de sus vidas”, afirma.

Aunque su estudio no demuestre ningún vínculo causal entre estos hábitos y la salud mental, los autores creen que los resultados puedan ser de ayuda para mejorar la calidad de vida de estos adultos.

Efectos transversales

Investigaciones anteriores vinculaban los hábitos de vida con una mejora en el estado de salud. Sin embargo la evidencia de que también influía en la mente era muy reducida.

Por aquel entonces, los estudios solían describir siempre enfermedades mentales y obviaban cómo el comportamiento humano podría interactuar con nuestra psicología.

Para abordar este enfoque, el equipo científico comparó tres hábitos saludables –el sueño, la alimentación y la actividad física– con el bienestar emocional que generaba su implementación en adultos entre 17 y 25 años.

Entérese de más: 7 hábitos de vida saludable para combatir el sobrepeso y la obesidad

Usaron datos de una encuesta de más de mil personas de países anglosajones, otra investigación cualitativa de 13 días en la que pidieron a los participantes que llevaran un diario; y finalmente, un estudio de 8 días para monitorizar la actividad física.

La mejor calidad del sueño prevalece

Los resultados demostraron que todas estas rutinas se asociaban a sensaciones de plenitud, aunque el sueño prevalecía sobre todas las demás. Comer frutas y verduras o hacer deporte, por otro lado, se asociaron a un mayor confort psicológico en tiempo real.

Un hallazgo que les sorprendió fue que aumentar la ingesta de alimentos basados en plantas podría mitigar los efectos de una mala noche, y que una buena calidad de sueño parecía proteger contra un menor consumo de frutas y vegetales.

Le puede interesar: La salud de los jóvenes del país preocupa a más de uno

Según el primer autor de esta investigación, Jack Cooper, “los jóvenes no tienen que alcanzar un objetivo estricto para mejorar su salud mental. Dormir mejor, comer más sano y hacer deporte un poco más de lo habitual se asocia con mejores sensaciones diarias”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida