Salud mental laboral: el 34 % de los trabajadores en Colombia se ausenta por estrés o ansiedad

Cada año, se pierden cerca de 12.000 millones de días laborales en el mundo debido a trastornos como la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo global de más de 1 billón de dólares en productividad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El organismo también advierte que uno de cada cinco trabajadores podría experimentar algún trastorno de salud mental, con consecuencias directas en la productividad, el ausentismo y la rotación laboral.
