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Ojo: estos 100 tratamientos ya no serán cubiertos por el sistema de salud, sino por su bolsillo

No es la primera vez que se sacan tratamientos de la lista de financiación pública, lo que se busca es redireccionar los recursos económicos asignados al sistema de Salud para priorizar la atención en puntos débiles. Conozca cuáles son los nuevos excluidos.

  • Los tratamientos incluyen algunos con medicamentos, operaciones o terapias. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO.
    Los tratamientos incluyen algunos con medicamentos, operaciones o terapias. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El sistema de salud colombiano no entró en crisis en el Gobierno de Gustavo Petro: las falencias echan sus raíces desde hace décadas. Sin embargo, según expertos, organizaciones en defensa de la salud y entidades de control, desde 2022 la crisis se ha agudizado. Una nueva resolución del Ministerio de Salud refuerza las preguntas sobre la estabilidad del sistema y los recursos que hay disponibles para mantenerlo.

La medida se fundamenta en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751/15, el cual establece cuáles son los servicios y tecnologías que no deben ser financiados con recursos públicos del sistema de salud. Anteriormente ya había 17 exclusiones, por lo que ahora, en total, son 117 tratamientos los que no serán cubiertos por el Estado.

La definición de las exclusiones contó con espacios de participación ciudadana mediante la herramienta “Mi Vox Pópuli”. Este ejercicio logró llegar al 78,12 % del país, con actividades realizadas en Bogotá y en 25 departamentos.

En total intervinieron 475 personas, entre pacientes, representantes de veedurías y expertos de seis asociaciones científicas, lo que permitió reunir aportes tanto técnicos como sociales para orientar las decisiones.

La modificación normativa apunta a hacer más eficiente el gasto público en salud, enfocándolo en tratamientos que cuenten con respaldo científico y efectividad comprobada.

Por ello, quedan por fuera procedimientos de tipo estético, como la blefaroplastia y la liposucción, así como suplementos dietarios y terapias que no tienen evidencia que sustente su uso.

¿Qué medicamentos no financiará el sistema de salud colombiano?

1. Acetaminofén + codeína (en dolor neuropático)

2. Acetaminofén + hidrocodona

3. Buprenorfina

4. Diazepam (en ciertos usos)

5. Erlotinib (sin mutación EGFR)

6. Infliximab (solo quedó excluido para atender ciertas patologías)

7. Interferón beta 1A

8. Glucosamina (algunas presentaciones)

9. Condroitina

10. Teofilina (usada en EPOC)

Tratamientos estéticos que no cubrirá el sistema de salud

1. Liposucción (en todas sus formas)

2. Lipectomía

3. Rinoplastia estética (todas las variantes)

4. Blefaroplastia (superior, inferior, láser, etc.)

5. Ritidectomía (lifting facial)

6. Mamoplastia de aumento

7. Gluteoplastia

8. Mentoplastia

9. Plastias faciales y corporales

10. Rejuvenecimiento vaginal

11. Reducción de grasa en cara, abdomen, muslos

12. Plastia de labios menores

13. Plastia de cejas

14. Bichectomía

15. Correcciones estéticas nasales

16. Alargamiento y engrosamiento de pene

17. Himenoplastia / himenorrafia

18. Clitoroplastia

19. Alargamiento de pene

20. Engrosamiento de pene

21. Microinjertos capilares

Le puede interesar: Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años.

22. Evaluaciones genéticas deportivas

23. Terapias de estrés oxidativo

24. Escaleras domiciliarias

25. Fotografías clínicas

26. Estrategias recreativas

Tratamientos de fertilidad que no harán parte de la cobertura en salud en Colombia

1. Inseminación artificial

2. Fecundación in vitro (FIV con ICSI)

Productos de cuidado personal

1. Cosméticos

2. Gel antibacterial

3. Lociones hidratantes

4. Pañitos húmedos

5. Papel higiénico

6. Toallas higiénicas

7. Repelentes

8. Edulcorantes y sustitutos de sal

Amplíe la noticia: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones

9. Alimentos procesados y envasados

10. Suplementos dietarios

Procedimientos odontológicos

1. Ortodoncia fija (algunos casos)

2. Gingivectomía

3. Cierre de diastemas

Terapias no científicas

1. Ozonoterapia

2. Psicoterapia tipo “psicomagia”

3. Terapia Tomatis (tales como aromaterapia, delfinoterapia, cámaras hiperbáricas, dietas especiales, suplementos vitamínicos sin evidencia, estimulación magnética).

La crisis en el sistema de salud colombiano

Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 las tutelas por fallas en atención en salud crecieron casi 18%, pues pasaron de ser más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500. A la par, la deuda del sistema de salud aumentó considerablemente: ya se encuentra en $25,7 billones de pesos.

Las acciones de tutela en salud están encabezadas por enfermedades del sistema circulatorio, que representan el 12,2 % de los casos.

Después aparecen los trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos, siendo la hipertensión el diagnóstico más recurrente. También se observa una participación importante de problemas de salud mental, entre ellos ansiedad, autismo y depresión.

Ante los vacíos en calidad de atención y la evidente crisis fiscal, la actualización del artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751/15 aparece como un mecanismo para cerrar vacíos económicos y redirigir el presupuesto a las enfermedades peligrosas con situaciones más críticas.

BLOQUE FAQ

Actualmente hay 117 servicios y tecnologías excluidos de financiación pública en Colombia, según el Ministerio de Salud.
¿Cuántos tratamientos ya no cubre el sistema de salud?
¿Qué tipo de tratamientos quedaron por fuera?
Principalmente procedimientos estéticos, terapias sin respaldo científico, algunos medicamentos específicos y productos de uso cotidiano.
¿Por qué se eliminaron estas coberturas?
Para optimizar recursos del sistema de salud y priorizar tratamientos con evidencia científica y mayor impacto en enfermedades críticas.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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