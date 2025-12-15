Salvamento de voto en la Corte pedía investigar a Isabel Zuleta por interferencia para evitar captura de capos del “tarimazo”

La actuación de la senadora Isabel Zuleta en los denominados “espacios de diálogo sociojurídicos” volvió a quedar bajo revisión judicial, esta vez por una división interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la denuncia en su contra fue inadmitida, un salvamento de voto dejó constancia de que, para uno de los magistrados, sí existían elementos suficientes para iniciar una investigación preliminar.
La denuncia fue presentada tras el evento realizado en La Alpujarra, en Medellín, el denominado “tarimazo”, en el que participaron jefes de bandas criminales que salieron de la cárcel de Itagüí con permisos especiales. En ese escrito se señaló que la congresista del Pacto Histórico, quien ha participado como mediadora en los acercamientos con estas estructuras, habría intervenido en operativos de captura contra integrantes de organizaciones delincuenciales.