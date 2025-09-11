Sam Altman, CEO de OpenAI, habló sobre los suicidios de usuarios de ChatGPT y reveló que la compañía estudia métodos de prevención

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reconoció que la empresa evalúa modificar sus políticas para que ChatGPT pueda alertar a las autoridades en caso de que sus usuarios expresen intenciones suicidas.

La declaración se produjo durante una extensa entrevista con el locutor estadounidense Tucker Carlson, en la que además habló de la muerte de un exempleado de la compañía y de su relación con Elon Musk.

Lea más: Prevención del suicidio juvenil: cómo crear ambientes protectores para niños y adolescentes

Altman, de 40 años, aseguró que “es muy razonable que, en casos de jóvenes que hablan de suicidio, y en serio, si no podemos contactar con los padres, llamemos a las autoridades”, dijo.

Al mismo tiempo, subrayó que implicaría alterar una de las bases de la compañía que radica en la confidencialidad del usuario. “Eso sería un cambio, porque la privacidad es fundamental”, agregó.

Las declaraciones surgen tras la conmoción que dejó el suicidio en abril de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California que, según su familia, había interactuado con ChatGPT en los días previos a su muerte.