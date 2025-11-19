Samuel Castro, crítico de EL COLOMBIANO, ganó el Premio Simón Bolívar con su pódcast de cine

Samuel Castro vive por y para el cine. Se ve, en promedio, 200 películas al año y cada lunes usted encuentra algunas de sus críticas en las páginas de EL COLOMBIANO desde hace más de una década. Samuel acaba de ganar el premio Simón Bolívar en la categoría de crítica en audio por su trabajo con Santiago Gutiérrez en el pódcast En el cine y el episodio: “Emilia Pérez y el cine de Jacques Audiard”. “Mi ‘nombre’ como crítico se lo debo al periódico, creo que este reconocimiento también es para EL COLOMBIANO (...) Este ha sido el medio en el que yo me he dado a conocer como crítico y quiero compartir este galardón con los lectores”, nos dijo. Este pódcast lo hace Samuel de manera independiente con su amigo Santiago Gutiérrez.

Samuel Castro, a la izquierda y Santiago Gutiérrez, a la derecha, en una jornada de la grabación de su pódcast En el cine. FOTO Cortesía

Sobre este pódcast en concreto, ganador del Simón Bolívar en la categoría de crítica - audio, el jurado destacó: “Los dos críticos del pódcast En el cine no solo defienden el riesgo narrativo de Audiard y las cualidades artísticas de su película Emilia Pérez sino que analizan la trayectoria fílmica del director para contextualizar el valor de su última realización aplaudida y criticada a la vez”. Destacaron además que en este programa la capacidad de sus autores para conversar de forma amable y sencilla, “con argumentos contextuales y dinámicos, permitiendo al oyente formarse una idea de este polémico musical desde una mirada rica y didáctica que conoce a profundidad la obra del director francés”. Recordemos que esta película logró 13 nominaciones al Óscar y consiguió solo dos estatuillas para Zoe Saldaña como Mejor actriz de reparto y por Mejor canción origina por El mal.