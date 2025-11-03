Samuel Muñoz puso a Envigado en los más alto de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe

Montería se vistió de fiesta deportiva con la celebración de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025, un evento que reúne a jóvenes talentos de la región en una competencia llena de emoción, esfuerzo y orgullo nacional.

Entre las estrellas que brillan en esta edición, sobresale Samuel Muñoz Restrepo, un joven nadador oriundo de Envigado, que logró colgarse la medalla de plata en los 200 metros mariposa, consolidando su nombre como uno de los talentos más prometedores del país.

Con un tiempo de 2 minutos, 6 segundos y 98 centésimas, Muñoz Restrepo entregó una actuación de alto nivel, enfrentando rivales de gran jerarquía en la piscina. La competencia fue intensa y llena de emoción, con el venezolano Diego Alejandro Caruci llevándose la medalla de oro con un registro de 2:03.73, mientras que el mexicano Gael Sánchez Toscano completó el podio con el bronce, parando el cronómetro en 2:07.98.

El logro de Samuel no solo representa una marca personal destacada, sino también un motivo de orgullo para Envigado y para Colombia, demostrando que la región continúa formando atletas capaces de competir y destacarse a nivel internacional. Su medalla de plata es un reflejo de disciplina, constancia y del apoyo de entrenadores, familiares y de toda una comunidad que celebra sus triunfos como propios.

Además, la participación de Samuel en los Juegos Deportivos Escolares es un paso importante en su desarrollo deportivo, mostrando que, con esfuerzo y dedicación, los jóvenes talentos colombianos pueden medirse frente a las mejores promesas de Centroamérica y el Caribe. Cada brazada en la piscina de Montería no solo se traduce en tiempo y posiciones, sino en la proyección de una carrera que promete seguir dejando huella.

El entusiasmo y la motivación que genera su medalla también se extiende a otros deportistas locales, quienes encuentran en Samuel un ejemplo de perseverancia y compromiso, reforzando el legado deportivo de Envigado y la pasión de Colombia por la natación.

Con su plata en los 200 metros mariposa, Samuel se posiciona como uno de los nombres a seguir en el futuro cercano, dejando claro que los sueños de grandes triunfos comienzan con esfuerzo, disciplina y la oportunidad de representar con orgullo a la tierra que los vio nacer.