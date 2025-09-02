x

Protesta de los hinchas le salió cara al club; esta es la multa que deberá pagar Millonarios por la lluvia de zapatos

En el último boletín de sanciones, la Dimayor le impuso un castigo al cuadro embajador por lo sucedido ante el Unión Magdalena, donde los aficionados realizaron una inédita protesta contra su equipo.

  • La protesta “póngase en nuestros zapatos” por parte de los hinchas de Millonarios hizo que el partido ante Unión Magdalena se detuviera por 25 minutos. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 29 minutos
bookmark

El mal comienzo de Millonarios en el Clausura del fútbol colombiano tuvo un detonante en la noche del 20 de agosto cuando en el estadio Nemesio Camacho El Campín en medio del partido entre embajadores y Unión Magdalena los hinchas decidieron hacer una protesta que traería consecuencias para el club bogotano.

En el segundo tiempo, cuando los azules perdían 2-1 con el cuadro samario, los hinchas comenzaron a arrojar zapatos desde la tribuna. “Pónganse en nuestros zapatos”, fue el mensaje que desde los comandos azules le quisieron enviar a directivos, cuerpo técnico y jugadores de Millonarios, quien en seis fechas de la liga solo había logrado 1 punto y ocupaba el último lugar de la tabla.

Lea también: “Pónganse en nuestros zapatos”: en inédita protesta, hinchas de Millonarios lanzaron tenis al campo de juego

Esa protesta ocasionó que el partido tuviera que ser suspendido durante 25 minutos. Al retomar el encuentro el marcador no cambió y en la rueda de prensa el técnico David González informó sobre su despido del cargo como director técnico de Millonarios.

Este no fue el único efecto, pues debido a dicha manifestación, la Dimayor le acaba de imponer varias sanciones a los embajadores previo a la fecha de clásicos.

De acuerdo con el último boletín del Comité Discplinario, por lo ocurrido en el partido ante Unión Magdalena el club deberá pagar una multa de 11.388.000 pesos, además de una suspensión parcial del estadio que se aplicará sobre la tribuna Norte de El Campín.

El ente disciplinario argumentó que dicho comportamiento se determinó como “conducta impropia de espectadores descrita como lanzamiento de objetos”, algo que desde el reglamento está prohibido y debe ser el club que oficia como local quien garantice que este tipo de sucesos no ocurran.

La sanción es publicada justo antes de la fecha 10 correspondiente a los clásicos regionales donde Millonarios oficializará de local ante Independiente Santa Fe el sábado, 6 de septiembre. En el derby capitalino el cuadro azul no podrá habilitar la tribuna norte que es donde se establece su barra principal, Comandos Azules.

Tras esa protesta, el cuadro embajador cambió de timonel y quien asumió la dirección técnica es Hernán Torres, con quien ya llevan 6 puntos más en la liga producto de dos victorias ante Junior de Barranquilla y Águilas Doradas.

Siga leyendo: Guillermo de Amores en la cuerda floja por llegada de nuevo arquero para Millonarios

