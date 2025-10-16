x

La dura sanción que recibió Alfredo Morelos por simular un penalti: los partidos que se pierde

El Comité Disciplinario sancionó a Alfredo Morelos con dos fechas y una multa millonaria por simular un penalti ante Chicó. Aquí te contamos los partidos que se pierde y los detalles del fallo.

  Alfredo Morelos suma 28 goles en 78 partidos con el Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alfredo Morelos suma 28 goles en 78 partidos con el Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Por estas palabras, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, fue sancionado este miércoles por el Comité Disciplinario de la Dimayor, al simular una falta y provocar un penalti contra Boyacá Chicó.

La drástica sanción al jugador del cuadro verdolaga fue de dos semanas de suspensión para jugar partidos de Liga 2 o Copa Betplay, y una multa de $85.410.000 (ochenta y cinco millones, cuatrocientos mil pesos).

Lea: Video | “Hay decisión dividida”: la conversación del VAR en polémico penalti que favoreció a Nacional contra Chicó

Ese día, el 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, Nacional, cuando perdía 1-0 al minuto 91 de juego, Nacional rescató el empate tras esa acción del atacante.

Morelos cayó en el área rival bruscamente por un supuesto agarrón del defensor Arlen Dubán Banguero Vásquez.

La supuesta falta fue revisada y al final se decretó penalti. De inmediato, los señalamientos contra el árbitro central, Jairo Mayorga, de Tolima, y Nicolás Gallo Barragán, de Caldas, este último quien estaba encargado de las imágenes por video VAR, no se hicieron esperar.

Lo que informó el comité disciplinario

“La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol, luego de realizar el análisis técnico del video oficial correspondiente a la acción de juego ocurrida en el minuto 90+1 del partido disputado por la fecha 14 de la Liga Betplay Dimayor II - 2025, entre los clubes Boyacá Chicó F.C. y Atlético Nacional, el día 5 de octubre del presente año, se permite remitir la presente comunicación para su conocimiento y fines pertinentes. Del análisis efectuado se determina que la acción en referencia debe ser catalogada como simulación, toda vez que, si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego”, explicó el entre disciplinario en la Resolución No. 103 de 2025.

Los juegos que se perderá Alfredo Morelos
Tras este castigo, Alfredo Morelos no podrá jugar este sábado contra Deportivo Pasto (2:00 p.m.) ni el 26 de octubre el clásico ante Independiente Medellín (5:15 p.m.).
¿Cuánto fue la multa a Alfredo Morelos?
$85.410.000 pesos colombianos impuso el Comité Disciplinario por la simulación.
¿Qué dijo Alfredo Morelos sobre la jugada del penalti?
Aseguró que sintió contacto del defensor y que “fue inteligente” al provocar la falta.
