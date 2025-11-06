La MLS sancionó a Luis Suárez del Inter Miami por conducta violenta contra un rival

El uruguayo Luis Suárez recibió un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC. El incidente ocurrió el sábado anterior, en el segundo partido de esta eliminatoria, que está empatada 1-1 en el global y se definirá en el juego de desempate del 8 de noviembre. En el minuto 71, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que no fue amonestado por el árbitro.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la liga norteamericana (MLS) decretó una suspensión de un partido al uruguayo por “conducta violenta”, además de una multa por una cantidad no especificada. El veterano atacante charrúa, principal socio ofensivo de Lionel Messi en el Inter, ya recibió en septiembre una sanción de tres juegos de la MLS por escupir a un integrante del Seattle Sounders tras la derrota en la final de la Leagues Cup. Unas horas después del anuncio, el Inter emitió un comunicado en el que “acepta” y “respeta” la decisión del Comité Disciplinario, aunque la considera un precedente preocupante.

“El club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta el hecho de volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros del partido y el VAR”, señaló el texto. El Inter también confió en que “en el futuro se aplicará el mismo criterio a todas las situaciones sobre el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo”. El choque del sábado concluyó con una derrota del Inter por 2-1 ante el Nashville SC que dejó la eliminatoria igualada 1-1.