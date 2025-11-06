La MLS sancionó a Luis Suárez del Inter Miami por conducta violenta contra un rival

El uruguayo Luis Suárez recibió un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC.
El incidente ocurrió el sábado anterior, en el segundo partido de esta eliminatoria, que está empatada 1-1 en el global y se definirá en el juego de desempate del 8 de noviembre.
En el minuto 71, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que no fue amonestado por el árbitro.