¡Triunfo para el arte antioqueño! Sancionaron una ley exclusiva para el Tecnológico de Artes Débora Arango en Envigado

El arte antioqueño recibió un reconocimiento histórico con la sanción de la Ley 2525 de 2025, una norma que exalta el trabajo del Tecnológico de Artes Débora Arango de Envigado, institución que lleva más de dos décadas formando artistas y creadores.
La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara, Julián Peinado Ramírez, permitirá financiar la modernización tecnológica, la dotación y la creación de un documental sobre la vida de la artista.
Según lo aprobado, los fondos permitirán “financiar dotación y modernización de la infraestructura tecnológica, programas, proyectos, investigación y proyección social de la institución”, y por ejemplo, se podrán impulsar proyectos como la instalación de paneles solares en el campus.
La norma sancionada el pasado agosto incluye la autorización para producir un documental televisivo sobre Débora Arango, a cargo del Sistema de Medios Públicos de Colombia, con el objetivo de exaltar su legado artístico y su aporte a la cultura nacional.
Durante el acto de presentación este viernes, el rector del Tecnológico, Juan Carlos Mejía Giraldo, subrayó que este reconocimiento reafirma la misión de la institución de preservar el pensamiento libre y crítico que caracterizó a la pintora expresionista.