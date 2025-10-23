Nuevas sanciones de EE. UU. golpean a dos gigantes petroleros de Rusia: crece la presión sobre Putin por la guerra en Ucrania

Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un “contundente mensaje” a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra, celebró el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, desde una cumbre europea en Bruselas. Tanto la UE como el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaron la víspera nuevos paquetes de sanciones contra el sector petrolero de Rusia por la invasión sobre Ucrania iniciada en febrero de 2022. “Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”, escribió Zelenski en la red social X. “Es muy importante”, añadió ante la prensa al llegar a la reunión de los dirigentes de la Unión Europea (UE).

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania

Los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. El jueves, al menos tres personas murieron por bombardeos rusos en Ucrania, dos de ellos periodistas, dijeron las autoridades y el medio local Freedom TV. Por lo tanto, Trump anunció las sanciones tras reclamar que sus conversaciones con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania “no van a ningún lado”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones. Trump había pospuesto la imposición de nuevas restricciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó después de que fracasaran los planes para realizar una nueva cumbre con Putin en Budapest. Las sanciones estadounidenses implican la congelación de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición de que todas las empresas estadounidenses hagan negocios con estos dos gigantes petroleros rusos.

Los precios del petróleo subieron tras sanciones de EE. UU. a Rusia

Las penalizaciones dispararon los precios del petróleo en más del 5% a mediodía del jueves en las operaciones bursátiles en Europa, avivando los temores de tensiones en el suministro de oro negro. “Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente”, declaró María Zajárova, portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.