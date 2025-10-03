Primeras sanciones de la JEP y llamado a reforzar la seguridad electoral: lo que dice el último informe de la ONU en Colombia

El 3 de octubre, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenča, presentó el informe ante los 15 miembros del Consejo los avances recientes, las decisiones judiciales de la JEP junto con el proceso de paz y las medidas urgentes que la ONU pide para garantizar condiciones de seguridad de cara al calendario electoral.
Desde Colombia, la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio se produce en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos, tras la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro. En solidaridad, la ministra renunció a su visado, decisión que la deja por fuera de la cita.
Fue así que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó sobre Colombia con una sola voz del país en sala: la embajadora Leonor Zalabata.
