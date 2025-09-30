El DIM apela a su estadística de remontadas para darle vuelta a la serie de Copa ante Santa Fe: a qué hora y dónde verlo

La estadística reciente de las visitas del DIM al club bogotano invita a la ilusión: en sus últimas tres presentaciones ante Santa Fe logró dos empates (0-0 y 1-1) y una victoria por 1-2, un registro que alimenta la confianza de cara a este nuevo reto. Pero más allá de los números, lo que realmente sostiene la fe de la hinchada son las remontadas recientes que han marcado la historia del club en el último año.

Si hay un equipo en Colombia que sabe de remontadas, ese es el Independiente Medellín. Este miércoles, desde las 8:00 p.m. en El Campín, el “Poderoso” tendrá que echar mano de ese espíritu guerrero para intentar superar a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa BetPlay, una llave que domina el conjunto cardenal por 2-1 tras su victoria en el Atanasio Girardot.

El 18 de abril de 2024, el Medellín escribió una página épica en la memoria de sus seguidores. En un encuentro vibrante, cargado de emociones, el equipo pasó de perder 2-0 frente a Patriotas a conseguir una inolvidable victoria 2-3. Esa noche, el “Poderoso” mostró carácter y resiliencia, demostrando que nunca es tarde para revertir la adversidad.

La gesta se repitió el 18 de agosto, cuando el DIM, también como visitante, caía 1-0 contra el Pasto, pero encontró en Fydriszewski la chispa para dar vuelta al marcador. Con un doblete del atacante, el equipo se impuso 1-2, ratificando que su sello estaba siendo la capacidad de levantarse en los momentos más difíciles.

El 4 de junio, en el siempre complicado estadio de Tolima, los dirigidos entonces por Alejandro Restrepo volvieron a escribir otra historia memorable. A pesar de comenzar en desventaja, terminaron celebrando un 1-3, una victoria que reforzó la confianza en un grupo que parece crecer en la dificultad.

La lista de hazañas continuó el 3 de noviembre de 2024. Ese día, en el Alfonso López, el Medellín volvió a estar contra las cuerdas: perdía 2-0 frente al Bucaramanga, pero no se dio por vencido. En un segundo tiempo para la historia, volteó la serie y ganó 2-3, arrancándole un triunfo que pocos hubieran imaginado en el descanso.

Más recientemente, en el último partido por Liga, la historia se repitió. De nuevo ante el Tolima, y otra vez como visitante, el rojo comenzó abajo 2-0. Sin embargo, la garra, el empuje y la fe del equipo lo llevaron a lograr un nuevo 2-3, consolidando esa etiqueta que hoy lo define: un club que nunca se rinde.

Con todos estos antecedentes, el DIM llega a El Campín con la firme convicción de darle la vuelta al marcador global y conseguir el boleto a las semifinales de la Copa BetPlay. El reto no es sencillo: deben remontar el 1-2 en contra que les dejó el duelo de ida, pero la historia reciente demuestra que para este Medellín no existen imposibles.