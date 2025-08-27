“Santa Fe fue campeón haciendo trampa”: Andrés Cadavid habló de la última final de la Liga

3 y 4
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre imputado por corrupción, sigue sin circular roja de Interpol pese a la solicitud de la Fiscalía.
La autoridad también unió fuerzas con Islandia, líder mundial en geotermia, para impulsar en Colombia el conocimiento, la regulación y el desarrollo de esta fuente renovable.
La icónica estructura del centro de la capital antioqueña presenta en su techo los colores de la bandera antioqueña.
Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que el acuerdo fronterizo busca fortalecer la cooperación en áreas sociales y económicas, pero la Corte Constitucional estudiará si vulnera la soberanía al no haber pasado por el Congreso.
Invamer advirtió que la nueva ley obligaría a modificar el tamaño de muestra de las encuestas. Para que entre en vigor, solo falta que la medida pase por sanción presidencial.
