x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Estos fueron los siete goles del debut de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina en Argentina

Este viernes el turno es para el Deportivo Cali, a las 2:00 de la tarde, ante Libertad de Paraguay.

  • Independiente Santa Fe goleó en su debut en la Copa Libertadores Femenina que s disputa en Buenos Aires, Argentina. FOTO TOMADA X @LibertadoresFEM
    Independiente Santa Fe goleó en su debut en la Copa Libertadores Femenina que s disputa en Buenos Aires, Argentina. FOTO TOMADA X @LibertadoresFEM
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 10 horas
bookmark

El arranque de los equipos colombianos en la Copa Libertadores femenina es muy alentador, ya que Santa Fe empezó con goleada ante Siempre Listos de Bolivia, lo que lo convirtió en líder del Grupo A en el que también están el campeón defensor Corinthians y el Independiente del Valle.

Los tantos del cuadro Cardenal fueron obra de Karla Viancha con doblete (1' y 56'), y los otros goles fueron de Ysaura Viso (13'),María Nela Carvajal (15'),Daniela Garavito(26'),Mariana Muñoz (49') años Karen Hernández(62' penalti).

"Teníamos claro que era el debut, pudimos manejar los nervios y se dio todo bien. Hoy podíamos marcar cierta cantidad de goles y tratamos de aprovechar desde el primer minuto", destacó Viancha.

Este viernes a las 2:00 de la tarde, el turno será para el Deportivo Cali, campeón de Colombia, que se medirá a Libertad de Paraguay.

El campeón no pasó del empate

El brasileño Corinthians, campeón defensor y candidato principal a su sexta corona en la Copa Libertadores femenina, empató 1-1 ante el ecuatoriano Independiente del Valle en Buenos Aires.

En el estadio de Banfield, en el sur de Buenos Aires, el Corinthians tuvo un comienzo inmejorable, ya que era claro dominador desde el inicio y se puso en ventaja a través de Gabi Zanotti (12' de penalti), que escribió el primer tanto del torneo con un remate al rincón izquierdo desde los once metros.

Pero el Timão no sentenció el resultado, y en la segunda parte las dragonas ecuatorianas empezaron a acercarse al área paulista, con un aviso que dio Roldán, pero la portera Nicole le negó dos veces el empate en la misma jugada.

Ya en tiempo de descuento, en uno de los envíos en el campo brasileño, Nicola Valencia tomó un rebote y conectó una volea al ángulo derecho para establecer el 1-1 definitivo.

"Sabemos que es una competición muy dura, y que todos los partidos van a ser como este Tenemos claro que Corinthians es el campeón, y que todos nos van a jugar así. Nos llevamos un empate, pero tenemos que corregir errores", destacó la colombiana. Gisela Robledo, del equipo paulista.

Por el lado ecuatoriano, Larissa Nunesdijo que "jugamos contra un equipo muy fuerte y muy duro como Corinthians, al que analizamos bastante. Salimos a ganar y no se dio, pero este equipo tiene espíritu de lucha. Estamos preparados para jugar con quien sea".

Otros resultados del día

En Morón, en el oeste bonaerense, Boca no pasó de un empate sin goles con el peruano Alianza Lima, que se rearmó para la Copa con una legión de jugadoras brasileñas.

El Xeneize jugó de mayor a menor, tuvo sus mejores ocasiones antes de los diez minutos, y luego decayó en el juego, a tal punto que el conjunto peruano estuvo cerca de quedarse con todo cerca del final y convirtió en figura a la portera Oliveros.

Ferroviária superó por 1-0 a las venezolanas de Adiffem, en un partido que las brasileñas dominaron por amplio margen, pero recién se destrabó al final, cuando Emperatriz García (87’, en contra) falló un despeje y descolocó a su propia portera para darle la victoria al conjunto de Araraquara.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida