¿Por qué no se hace un reclamo colectivo al gobierno?

“A muchos deportistas les da miedo hablar de la falta de apoyo o de la gravedad económica que estamos atravesando este año, por la incertidumbre de que haya represalias si hablamos de la situación del país, que nos quiten el poco apoyo que hay o que haya negligencia administrativa. Pero es una realidad: cuando un país no va bien, eso también se ve reflejado en los resultados deportivos. Las potencias mundiales, con economías prósperas, son las que obtienen mejores resultados”.

¿Cómo hacerle frente a esta situación?

“Uno también le pide a la empresa privada que invierta en el deporte, porque es una inversión social. Pero, lamentablemente, el sector privado se enfoca más en los deportes de conjunto. Para deportistas como yo o mis compañeros de tiro con arco, es más complicado. Tocan medios propios para asumir y afrontar esta situación, porque al final, haya o no presupuesto, la gente sigue pidiendo resultados. Y uno no puede bajar la guardia: eso es un factor externo que no depende de uno. Si dependiera de mí, representaría al país en todos los eventos internacionales posibles, pero muchas veces es inalcanzable. Para participar en promedio se necesitan unos 25 millones de pesos, y si no eres rico, no hay forma de cubrirlos. Y no es un solo evento: en arquería son cinco o seis al año”.

¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo?

“A corto y mediano plazo, mantener el nivel en la Selección. A largo plazo, clasificar a los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cada ciclo olímpico es más complicado porque hay menos cupos por torneo”.

¿Cómo es una jornada de entrenamiento suya?

“El tiro con arco es de repetición y ejecución técnica. Para muchos es un deporte monótono. Un día mío comienza dirigiéndome a la Unidad Deportiva de Belén, que es donde entreno. Disparo alrededor de 250 flechas diarias, de 7 a 11 de la mañana. Luego voy al gimnasio, de 11:30 a 1:30 de la tarde. Desde las 2 en adelante inicio mis estudios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y así a diario”.