Santiago Cañón Valencia, el prodigio del cello, se presenta este sábado con Filarmed

Santiago Cañón Valencia es un prodigio de la música nacional. Empezó a estudiar cello a los cuatro años, debutó como solista a los seis con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y con apenas 30 años se ha presentado con orquestas como la BBC Symphony, Brussels Philharmonic, Frankfurt Radio Orchestra, Saint Petersburg Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, Belgrade Philharmonic y las principales orquestas de Colombia.
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La lista de presentaciones es larga, la de reconocimientos también. Entre otros, ganó la Medalla de Plata y el Premio del Público en el Concurso Internacional Tchaikovski 2019, el Premio Starker Foundation 2018 y el Tercer Premio en el Concurso Reina Elisabeth 2017. Este sábado se presenta con la Orquesta Filarmónica de Medellín. EL COLOMBIANO habló con él.