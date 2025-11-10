Santiago Cruz agotó concierto en Medellín y anuncia una segunda fecha

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, continúa celebrando los 15 años de Cruce De Caminos, ese disco que le cambió la vida y que disparó su carrera en el país, el mismo de canciones como Baja la guardia, 6:00 a. m., Cuando regreses, Y si te quedas, qué y En tus zapatos.

La primera parte de la celebración fue lanzar su disco Quince de caminos, la regrabación de esos éxitos –también con temas inéditos– con un álbum en vivo, con público, a la vieja usanza de los “primeras filas”: “Es que yo me crié en eso, cantando en vivo. Me gusta esa dinámica con el público. Para esta grabación eran solo 40 personas en el lugar. Lo que tocamos es lo que la gente va a oír y va a ver y me armé una banda que me enorgullece, porque es un testimonio muy bonito de la escena musical colombiana”, le contó tras el lanzamiento a EL COLOMBIANO.

Este disco y esta celebración ameritaban una gira y Santiago se embarcó en un tour que recorre escenarios emblemáticos de América y España, ha sido recibido con euforia y emoción en cada ciudad, consolidando un encuentro inolvidable entre artista, canciones y público.