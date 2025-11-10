x

Santiago Cruz agotó concierto en Medellín y anuncia una segunda fecha

Tras el primer sold out en el Teatro Metropolitano, el artista –quien viene celebrando los 15 años de Cruce de caminos– anunció una más en la ciudad.

  • Santiago Cruz viene de gira por varias ciudades de América Latina, aquí en Buenos Aires. FOTO Cortesía Denis Henry
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 13 minutos
El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, continúa celebrando los 15 años de Cruce De Caminos, ese disco que le cambió la vida y que disparó su carrera en el país, el mismo de canciones como Baja la guardia, 6:00 a. m., Cuando regreses, Y si te quedas, qué y En tus zapatos.

La primera parte de la celebración fue lanzar su disco Quince de caminos, la regrabación de esos éxitos –también con temas inéditos– con un álbum en vivo, con público, a la vieja usanza de los “primeras filas”: “Es que yo me crié en eso, cantando en vivo. Me gusta esa dinámica con el público. Para esta grabación eran solo 40 personas en el lugar. Lo que tocamos es lo que la gente va a oír y va a ver y me armé una banda que me enorgullece, porque es un testimonio muy bonito de la escena musical colombiana”, le contó tras el lanzamiento a EL COLOMBIANO.

Puede leer: Lux y el modelo Rosalía: ¿por qué cada lanzamiento de la española es un éxito?

Este disco y esta celebración ameritaban una gira y Santiago se embarcó en un tour que recorre escenarios emblemáticos de América y España, ha sido recibido con euforia y emoción en cada ciudad, consolidando un encuentro inolvidable entre artista, canciones y público.

Más sobre la gira de Santiago Cruz y una sorpresa

Ya pasó por México, por varias ciudades de Estados Unidos, por Colombia; Buenos Aires, en Argentina; Santiago, en chile y ya pisó España en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona.

La gira continuará en Medellín, el próximo 13 de diciembre, en el Teatro Metropolitano, pero hay una gran noticia para los fanáticos de la ciudad.

Le puede interesar: Lianna cambia las reglas con su nuevo disco

“Nuestra noche del 13 de diciembre en Medellín, de la gira Quince de caminos en el Teatro Metropolitano, se agotó. Nos vamos a animar con la hermosa locura de abrir una segunda noche allí mismo, el viernes 12 de diciembre. Allá nos vemos (...) tengo mucha ilusión de compartir allá con ustedes en Medellín”, dijo en sus redes sociales en donde añadió: “Entradas disponibles desde este momento en el link de mi bio y en www.santiagocruz.co”.

Pero eso no es todo, como parte de esta celebración, Santiago Cruz presenta la edición especial en vinilo doble del álbum Quince De Caminos. El disco revive las canciones más queridas de Cruce De Caminos e incluye dos temas inéditos: Todos Tenemos Cicatrices y Un Intento Permanente, así como un bonus track muy especial: una versión a piano y voz del éxito Un Amor De Verdad.

