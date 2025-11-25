Atención: Tribunal de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe por el caso de ‘los 12 Apóstoles’

El Tribunal Superior de Antioquia decidió revocar la absolución que había recibido en 2024 Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y decidió condenarlo por el caso de ‘los 12 apóstoles’, en el que fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de crímenes de lesa humanidad.
El fallo en segunda instancia desestimó el fallo del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024, había absuelto al ganadero de los cargos relacionados con la conformación del grupo paramilitar que operó en el Norte de Antioquia.
La decisión del tribunal de condenar al hermano del expresidente es por 340 meses, es decir, 28 años y 3 meses de cárcel.
Lea aquí: Por infantil y poco fiable, juez de Medellín no le creyó al principal testigo contra Santiago Uribe
Según se lee en el documento, el tribunal ordenó: “Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. SEGUNDO: En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”. También le ordenó un pago de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.