Sao Paulo llega invicto y motivado al duelo con Nacional: ¿a qué juega el equipo de Crespo?

El ambiente en el Sao Paulo está marcado por la serenidad y la confianza. El gigante brasileño, tricampeón de la Copa Libertadores, cerró la fase de grupos como líder invicto del Grupo D y, de paso, encadena cinco victorias consecutivas en el Brasileirão. Aunque su posición actual en el campeonato local —séptimo lugar, a doce puntos del líder Flamengo— lo mantenga lejos de la cima, el equipo respira optimismo. Ese cambio de aire tiene un nombre: Hernán Crespo.
El técnico argentino asumió el mando hace mes y medio, justo después de finalizada la fase de grupos del certamen continental, y su llegada supuso un verdadero revulsivo. Desde entonces, el equipo ha disputado nueve partidos, con un balance de solo dos derrotas. La huella de Crespo es visible no solo en los resultados, sino en la mentalidad. El Sao Paulo ha recuperado la intensidad, la confianza y, sobre todo, una idea de juego clara que le permite competir en cualquier escenario.