Atlético Nacional controla intento de fraude de boletería para Copa Libertadores; Sao Paulo llega este lunes a Medellín

Con el arribo a Medellín este lunes del São Paulo de Brasil, el ambiente de Copa Libertadores empezará a tomarse la ciudad, que acaba de celebrar por lo alto la Feria de las Flores. El equipo tricolor de Morumbi es reconocido por ser el club brasileño con la mayor cantidad de títulos internacionales oficiales, sumando 12 trofeos: Mundial de Clubes de la FIFA 2005, Copa Intercontinental 1992 y 1993, Copa Libertadores de América 1992, 1993 y 2005, Copa Sudamericana 2012, Recopa Sudamericana 1993 y 1994, Supercopa Sudamericana 1993, Copa Conmebol 1994 y Copa Masters Conmebol 1996. El equipo que actualmente dirige el argentino Hernán Crespo viene de vencer por 2-0 a Vitória en el torneo de su país, en el cual aparece en la séptima casilla con 28 puntos (7 triunfos, 7 empates, 5 derrotas, 22 goles a favor y 20 en contra).

Un rival que Atlético Nacional mira con respeto, pero con la ilusión de superarlo echando mano de los progresos exhibidos en las últimas presentaciones en los campeonatos colombianos: 3-0 a Alianza por Liga y un igual resultado sobre Cúcuta por Copa BetPlay. Los verdes acumulan 11 puntos en la Liga-2 y aparecen en las primeras posiciones. Lea también: Nacional goleó 3-0 a Alianza y afinó la puntería antes del reto frente a Sao Paulo; vea las anotaciones A propósito del partido de este martes (7:30 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot, en el que no podrá contar con el refuerzo uruguayo Facundo Batista por una fractura en el tabique, Nacional espera un lleno en las graderías. El fin de semana, el club anunció en sus redes sociales que las cuentas de boletería de sus abonados y compradores están totalmente seguras, “pese a reiterados intentos de personas inescrupulosas por vulnerar la seguridad y desestabilizar a la institución y sus hinchas a pocos días de uno de los partidos más importantes del semestre”.