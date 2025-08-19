x

En lujosa boda en Medellín, Sara Corrales se casó con el empresario argentino Damián Pasquini

La actriz paisa realizó una exclusiva ceremonia en su ciudad natal. Se calcula que alrededor de 150 invitados asistieron a la boda.

  • Sara Corrales y Damián Pasquini anunciaron su compromiso en octubre de 2024. FOTO Tomada de @saracorrales
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En 2025, una de las bodas más esperadas de la farándula colombiana era la de la actriz Sara Corrales. Luego de compartir la noticia de su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini en octubre de 2024, sus seguidores estaban a la espera del matrimonio, el cual finalmente llegó este 16 de agosto.

La también modelo, quien saltó a la fama gracias a su participación en el reality Protagonistas de novela, compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más importantes de la organización del evento.

Lea: Sara Corrales reveló detalles sobre su nueva serie, su carrera y los aviones para 2025

Lo primero fue un video de su ceremonia civil, la cual se realizó el 14 de agosto. “Un civil íntimo, lleno de lágrimas, risas, abrazos y promesas eternas”, escribió la actriz en Instagram. Este evento fue la antesala a la gran ceremonia que tuvo lugar dos días después en Medellín.

La boda de lujo contó con aproximadamente 150 invitados provenientes de países como Argentina, México, Estados Unidos, España y Australia. En total, Corrales usó tres vestidos: el principal, uno para la ceremonia y otro para la pista de baile.

El traje central con el que caminó hacia el altar es una creación de la marca Eisen Stein, el cual ella describió como “una obra maestra que abrazó su figura con encaje francés y delicadas transparencias, mezclando la pureza del romanticismo con una pizca de sensualidad. Escote caído sobre los hombros, mangas de encaje que rozaban la piel como susurros, y una espalda baja que revelaba, con elegancia, la magia de lo inesperado”.

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia, realizada en Llano Grande, fue la llegada de los novios. Ambos entraron al lugar en carros antiguos y, en el caso de Sara, acompañada por su madre. La actriz también compartió en redes sociales cómo fueron los votos nupciales. “Sentí tu mirada, me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, fueron las palabras que le dedicó Pasquini a la paisa.

¿Cómo se conocieron Sara Corrales y Damián Pasquini?

En una entrevista con la revista Gente en español, la pareja reveló que se conocieron gracias a un amigo en común. Según el argentino, fue ella quien tomó la iniciativa de escribirle primero. “Sentíamos una conexión muy especial”, aseguró Sara al hablar sobre las primeras citas con Pasquini, con quien, según ella, habló de matrimonio desde el inicio.

Corrales, quien desde hace más de 13 años está radicada en México, también dio a conocer por qué decidió casarse en Medellín. Ambos señalaron el motivo que los llevó a realizar la boda en la ciudad natal de la novia: "Argentina la verdad que no fue una opción. Hubiera sido mucho más complicado hacer viajar a tanta gente para Argentina, que igual sí es un país que recomiendo que vayan y que es hermoso, pero hacerlo allá en Argentina no era opción. Medellín creo que es, sin duda, la mejor opción y cada vez que voy a Medellín la verdad que me gusta más también".

Le puede interesar: Jorge Herrera es el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity: así fue la emotiva despedida

