En lujosa boda en Medellín, Sara Corrales se casó con el empresario argentino Damián Pasquini

En 2025, una de las bodas más esperadas de la farándula colombiana era la de la actriz Sara Corrales. Luego de compartir la noticia de su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini en octubre de 2024, sus seguidores estaban a la espera del matrimonio, el cual finalmente llegó este 16 de agosto. La también modelo, quien saltó a la fama gracias a su participación en el reality Protagonistas de novela, compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más importantes de la organización del evento.

Lea: Sara Corrales reveló detalles sobre su nueva serie, su carrera y los aviones para 2025 Lo primero fue un video de su ceremonia civil, la cual se realizó el 14 de agosto. “Un civil íntimo, lleno de lágrimas, risas, abrazos y promesas eternas”, escribió la actriz en Instagram. Este evento fue la antesala a la gran ceremonia que tuvo lugar dos días después en Medellín. La boda de lujo contó con aproximadamente 150 invitados provenientes de países como Argentina, México, Estados Unidos, España y Australia. En total, Corrales usó tres vestidos: el principal, uno para la ceremonia y otro para la pista de baile. El traje central con el que caminó hacia el altar es una creación de la marca Eisen Stein, el cual ella describió como “una obra maestra que abrazó su figura con encaje francés y delicadas transparencias, mezclando la pureza del romanticismo con una pizca de sensualidad. Escote caído sobre los hombros, mangas de encaje que rozaban la piel como susurros, y una espalda baja que revelaba, con elegancia, la magia de lo inesperado”.

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia, realizada en Llano Grande, fue la llegada de los novios. Ambos entraron al lugar en carros antiguos y, en el caso de Sara, acompañada por su madre. La actriz también compartió en redes sociales cómo fueron los votos nupciales. “Sentí tu mirada, me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, fueron las palabras que le dedicó Pasquini a la paisa.

¿Cómo se conocieron Sara Corrales y Damián Pasquini?