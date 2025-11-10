¿Fiesta en el metro de Medellín? Esto fue lo que pasó con la Dj que se tomó un vagón para un set de Techno

Al internet lo mueve la polémica, el enfrentamiento, las emociones fuertes. Las marcas lo saben y lo aprovechan para promocionar sus productos.
Algo así fue lo que pasó con el caso de la Dj norteamericana Sara Landry. En redes sociales se viralizó un video en el que se la veía tocando en uno de los vagones del metro de Medellín. La fiesta era total, el vagón estaba adornado con luces de neón y repleto de gente bailando.
Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios manifestaron que hubieran querido estar ahí, haberse topado con la fiesta en el vagón. Otros fueron más críticos.
“En Medellín se puede soplar y pegarse mero rave en el metro, pero vaya alguien y se coma alguito después de un día de trabajo y sale hasta en el periódico como el peor ser humano”, dijo uno. “Ah, pero vaya uno en el metro escuchando tiktok sin audífonos para que te funen aquí”; dijo otro.