La risaraldense, actualmente en la segunda posición del ranquin mundial en la modalidad de arco compuesto, estará no solo este sábado en la disputa por las medalla de oro en equipos femenino y equipos mixtos, sino que buscará clasificar, en la categoría individual, a la instancia final del certamen que se traslada a Parques del Río.

López, ocho veces campeona mundial, confiesa que en los últimos días no ha logrado dormir bien y que no siente que su energía esté al 100%. “Ha sido un evento muy difícil, pero a pesar de todo he dado lo mejor para estar nuevamente a la final. Mi objetivo en este evento era llegar al top-8 y obtener puntos para la World Cup Final (en Hermosillo, México, en septiembre), pero esto definitivamente sobrepasa cualquier expectativa. Pase lo que pase, siento que logré cumplir con mis objetivos y daré lo mejor de mi como siempre”, agregó la deportista, quien buscará su título 12 individual en Copas del Mundo y el 25 a nivel general.