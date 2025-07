“Decidí perdonar a Benedetti, pero no tiene que ver con las investigaciones”: Sarabia da más detalles sobre su salida del Gobierno

Durante este tiempo, la joven politóloga de 31 años ha sido prudente en sus pronunciamientos. Pero este fin de semana concedió una entrevista a la periodista Cecilia Orozco en un formato para la Revista Raya en la que habló no solo de su salida como canciller por el lío de los pasaportes sino de otros episodios de su paso por el Gobierno como la pelea con el ministro Armando Benedetti que empezó desde 2023.

“Desde lo personal, en medio de todo esto, decidí perdonar a Armando Benedetti, personalmente. Eso no tiene nada que ver con las investigaciones. Las investigaciones andarán y tendrán que concluir con algo, pero yo sí quise liberarme de ese peso y perdonar a Armando Benedetti. Finalmente, él y yo recorrimos para bien o para mal un camino largo”, dijo la excanciller.

“Al tigre no se le encierra porque sino el tigre salta y busca una salida. Nos caemos todos y vamos presos, yo hice 100 reuniones y conseguí 15.000 millones en campaña. Si no es por mi no ganan, o es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata (sic)”. Esas eran algunas de las frases que Benedetti enviaba en audios a la entonces jefe de gabinete en 2023.

En el último año, la relación entre Sarabia y Benedetti trascendió hasta los estrados judiciales. Ella lo acusa de violencia de género en la Fiscalía y él acudió a la ironía y el irrespeto reduciendo su trabajo al de “una secretaria”. El ministro sintió que lo relegaron y se sintió traicionado por Sarabia.

Lo curioso de todo ese enfrentamiento es que aunque Benedetti regresó al Gobierno al poder cercano del jefe de Estado, no fue él quien motivó la salida de Sarabia. Ocurrió por el tema de los pasaportes en los que uno de los protagonistas es el polémico jefe de despacho presidencial Alfredo Saade.