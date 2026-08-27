Satena destinará US$80 millones en inversión de nueva flota: “la meta es tener 30 aviones operativos en los próximos meses”

Desde que sucedió la lamentable tragedia del terremoto que azotó al país, Satena ha movilizado 45.000 kilos de ayuda humanitaria para las zonas afectadas, una operación que, solo por el transporte de la carga, podría representar cerca de $500 millones. La aerolínea ya envió 25 toneladas a Quibdó y Buenaventura y continúa despachando las restantes a través de sus vuelos comerciales. Además, la compañía activará entre dos y tres vuelos humanitarios mensuales para transportar carga y personal especializado hacia las regiones que lo necesiten. En el marco del Congreso Nacional de Turismo de Anato, celebrado en Barranquilla, Mateo Arjona, presidente de Satena, dialogó con EL COLOMBIANO y señaló que la prioridad de la aerolínea es responder a las necesidades de los territorios, mientras avanza en un plan de expansión que incluye nuevas rutas, inversión en flota y la primera conexión internacional desde Montería hacia Panamá. La compañía cerró el primer semestre con cerca de 750.000 pasajeros movilizados y espera alcanzar 1,8 millones durante todo 2026. Actualmente opera 174 rutas en 28 de los 32 departamentos del país, pero su objetivo es llegar a 220. Le puede interesar: Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

¿Cómo ha sido el balance de la operación humanitaria de Satena tras el terremoto?

El plan de expansión de Satena incluye nuevas conexiones en la Orinoquía y la Amazonía, además de la ruta Montería-Panamá. FOTO CORTESÍA SATENA

“Primero, nosotros estamos profundamente conmovidos con esta situación que ha golpeado a Colombia y va nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Desde el primer momento empezamos a activar acopios de recepción de ayuda humanitaria en nuestros hangares, a través de las terminales de carga de los aeropuertos”. Ya hemos acopiado 45.000 kilogramos de ayuda humanitaria. Ya despachamos 25.000 a Quibdó y Buenaventura, y los otros 20.000 los seguimos despachando en nuestra operación de vuelos comerciales”.

¿Qué sigue en las próximas semanas?

“Estamos activando unos vuelos exclusivamente de ayuda humanitaria, entre dos y tres cada mes. Vamos a tener vuelos donde llevaremos carga, personal médico, psicólogos, personal de rescate y veterinarios. Lo que cada uno de estos territorios necesite, lo vamos a transportar en nuestros vuelos humanitarios”.

¿Cuánto podría representar económicamente la movilización de esa ayuda?

“Nosotros, honestamente, estamos más concentrados en ayudar que en cuantificar. Pero si yo te dijera que el movimiento solo de carga de esos 45.000 kilos puede estar representando alrededor de $500 millones. Pero repito, nuestro foco está en poder ayudar y resolver”.

¿Cuál ha sido uno de los casos que más los ha marcado?

“El domingo pasado necesitaban llevar 200 lápices de insulina de Bogotá a Quibdó porque había gente que podía llegar a morir por no tener la insulina. Nosotros vimos eso en redes sociales, entramos directamente a resolver y, al cabo de ocho horas, mientras recibíamos los lápices, cargábamos el avión y despachábamos, logramos llevarlos a Quibdó”. “Eso no lo había logrado hacer nadie porque era carga refrigerada lo que se requería. Estamos, en este momento, enfocados en resolver”. Lea más: ¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

¿Cómo cerró Satena el primer semestre de 2026?

“Nuestro balance es el siguiente: tenemos 174 rutas activas en este momento y estamos conectando 28 de los 32 departamentos del país. Eso es el 87,5% del territorio nacional”. “En términos financieros, venimos con unos retos muy importantes porque han crecido mucho los costos asociados a los repuestos y a los mantenimientos, por efectos de una baja en la disponibilidad de algunas materias primas a nivel mundial”. “Esos costos se han elevado un 40%, lo que ha hecho que tengamos un estrés financiero en el primer semestre de este año. Hemos transportado cerca de 750.000 pasajeros, pero nuestra meta es cerrar con 1,8 millones de pasajeros en 2026 y 220 rutas abiertas”.

¿Cuánto representa Antioquia para la operación de Satena?

“Antioquia es una operación muy importante. Tenemos la fortuna de poder aterrizar en uno de los hubs más importantes para Satena, que es el Aeropuerto Olaya Herrera”. “Desde Medellín atendemos muchas rutas y conectamos muchos territorios. Tenemos una ruta Medellín-Montería, por ejemplo, espectacular”. Lea más: ¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

¿Qué buscan fortalecer desde Medellín?

“Nuestro reto es poder crecer la cantidad de frecuencias que tenemos en algunas rutas ya establecidas desde Medellín, como Medellín-Bogotá y Medellín-Barranquilla”. “Hay que seguir fortaleciendo el Olaya, que es nuestra casa y va a seguir siendo la casa de Satena, esperemos, por muchos años”.

¿Cómo avanza el plan de inversión en flota?

“Tenemos 24 aviones operativos en este momento y contamos con una flota que se duplicó en cuatro años. Estamos esperando que nos lleguen tres nuevos Twin Otter. Compramos ocho Twin Otter de la compañía canadiense De Havilland”. Son aviones de 19 puestos y tienen una particularidad: son STOL, lo que significa que pueden hacer aterrizajes y despegues en pistas cortas. Son aviones óptimos para seguir conectando los territorios”.

¿De cuánto fue la inversión?

“Los Twin Otter costaron US$80 millones. Cada Twin Otter costó, en promedio, US$10 millones. Es una inversión muy importante que hicimos en la compañía, pero va a tener una significancia importante en la atención de las rutas sociales en el país”.

¿Qué otros aviones proyecta incorporar la compañía?

“Estamos próximos a adquirir un ATR 42 y queremos fortalecer la flota de los ATR y la flota de los jets. Tenemos un proyecto de reemplazo de los Embraer 145. Estamos evaluando opciones porque queremos reemplazar esos dos que tenemos por tres nuevos jets”. Nuestra meta es que en los próximos ocho meses tengamos 30 aviones operativos”. Conozca también: Satena suma dos nuevos Twin Otter para fortalecer rutas regionales en Colombia

¿Qué nuevas rutas vienen?

“Te voy a dar una primicia importante: vamos a abrir la ruta Montería-Panamá”. La compañía también espera pasar de 174 a 220 rutas. Entre sus proyectos está fortalecer la conectividad de la Orinoquía, avanzar en nuevas conexiones en la Amazonía y explorar rutas hacia Venezuela. “Nos falta terminar de conectar mucho más la Orinoquía colombiana. Tenemos unos retos de combustible, que ya estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía para que haya disponibilidad, pero el proyecto de conexión de la Orinoquía ya lo tenemos listo”. “También vamos a tener un proyecto de conexión de la Amazonía y esta ruta internacional de Montería-Panamá, además de otras rutas que quizás tengamos a Venezuela y que hemos venido trabajando”.

Anato hizo un llamado al Gobierno para reducir el IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% para impulsar el turismo. ¿Cuál es la posición de ustedes como aerolínea?