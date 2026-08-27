Satena destinará US$80 millones en inversión de nueva flota: “la meta es tener 30 aviones operativos en los próximos meses”

Desde que sucedió la lamentable tragedia del terremoto que azotó al país, Satena ha movilizado 45.000 kilos de ayuda humanitaria para las zonas afectadas, una operación que, solo por el transporte de la carga, podría representar cerca de $500 millones. La aerolínea ya envió 25 toneladas a Quibdó y Buenaventura y continúa despachando las restantes a través de sus vuelos comerciales.
Además, la compañía activará entre dos y tres vuelos humanitarios mensuales para transportar carga y personal especializado hacia las regiones que lo necesiten.
En el marco del Congreso Nacional de Turismo de Anato, celebrado en Barranquilla, Mateo Arjona, presidente de Satena, dialogó con EL COLOMBIANO y señaló que la prioridad de la aerolínea es responder a las necesidades de los territorios, mientras avanza en un plan de expansión que incluye nuevas rutas, inversión en flota y la primera conexión internacional desde Montería hacia Panamá.
La compañía cerró el primer semestre con cerca de 750.000 pasajeros movilizados y espera alcanzar 1,8 millones durante todo 2026. Actualmente opera 174 rutas en 28 de los 32 departamentos del país, pero su objetivo es llegar a 220.
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