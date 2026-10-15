Scifu: arte en defensa de la ternura radical

Exponer es exponerse. Lo que se ve en las paredes de la galeria, viene de adentro del artista. Es una especie de disección, eso es más o menos lo que siente Scifu (Sara Cifuentes): que la miran por dentro.

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–Hay que ser valiente para exponerse de esta manera –dice la artista paisa sentada en medio de su exposición en la galería Base, en el Perpetuo Socorro.

La muestra, llamada Soft as fuck forever (Suave hasta la chimba para siempre), se inauguró el viernes 2 de octubre y estará abierta hasta el sábado 17. Es la segunda exposición individual de Scifu –la primera fue el año pasado, en la galería El Coleccionista– y la más grande, pues recorre todas las formas que ha tomado su arte, desde el grafiti hasta la cerámica.

“Aquí hay ternura radical en color. Está dibujado el interior: el lugar apacible desde el que miramos. We come in peace. We flow on dreams. We are soft as f*** (Venimos en son de paz. Flotamos sobre los sueños. Somos suaves de cojones). Ven a jugar con nosotros”, dice el texto curatorial, a cargo de Andrea Yepes Cuartas.

–Lo que alimenta mi propósito y me motiva a seguir adelante con esto es poder entregarle ternura al mundo, y hacerlo desde un lugar que sea accesible, quiero que un niño entienda, pero que un adulto también, que cualquier persona por más lejos que está pueda ver el delfín y sentir eso –dice Scifu.

Soft as fuck forever tiene decenas de piezas: pinturas al óleo, con aerógrafo y crayola, unas diminutas, otras monumentales; varias piezas de cerámica, vitrales, ropa (camisetas, chaquetas, medias), afiches, stickers y hasta una cerveza propia de la muestra.

Scifu empezó pintando muros en la calle; su delfín rosado se puede ver en varias partes de la ciudad, pero rápidamente se movió a otros formatos, y en esa exploración le ha dado diversas formas a la ternura, que ha sido siempre su apuesta.

El suyo ha sido un proceso muy intuitivo. La ternura viene de adentro, pero se exterioriza en todo momento; es una forma de vivir, de habitar, de relacionarse con los demás.

Aunque es un concepto que por lo general se malentiende o se reduce a la ingenuidad y la infancia, es mucho más que eso. La ternura es sinónimo de dulzura, un concepto estudiado a profundidad por Anne Dufourmantelle y Sara Torres.

El trabajo de Scifu parte de las imágenes. Esta exposición, particularmente, empezó revisando ideas, frases y dibujos que Scifu escribe en sus agendas, bocetos hechos con lapicero, de un solo trazo, con fluidez, una línea fina, continua, como un dictado. Con el tiempo, esas primeras ideas toman forma fuera del papel, para llegar a la calle y a la galería.

–Hay algo muy espiritual en la creatividad humana. El arte tiene una conexión con algo que los humanos realmente necesitamos, es la expresión de una verdad que viene del alma. No importa si el que lo hace es un artista premiado en la academia o una persona de la calle, para mí el arte es una expresión verdadera, que viene del alma, es algo que tu entregas. Todos hacemos arte de diferentes maneras –dice Scifu.

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Scifu empezó su proyecto hace 10 años. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas marcas y artistas, entre otros la Fundación Con Cora, de Karol G, los raperos Penyair y Sr. Pablo, True y Madame Gandhi.

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En esta muestra, el grafiti entra a la galería y el arte sale a la calle. La propuesta de Base, una especie de tienda galería, permite reapropiarse del espacio público, volver a habitarlo como hace años no pasaba en Medellín.