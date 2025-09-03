“Se me escapó una palabra”, Campuzano aclaró polémica con Dayro Moreno

3 y 4
Temas recomendados
Con solo 17 años, es una de las mejores jugadoras de voleibol en Medellín. Su gran talento y el amor de su familia la mantienen firme en su anhelo.
Distintos sectores productivos están reclutando personas sin experiencia, una oportunidad ideal para recién graduados y bachilleres.
El abogado de la Sergio Arboleda ha sabido aterrizar en cargos claves del Estado. Ya fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y defensor del pueblo.
Carlos Camargo se impuso en el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, derrotando la aspiración de María Patricia Balanta apoyada por el Gobierno. Tras este revés, el presidente Gustavo Petro pidió cambios.
