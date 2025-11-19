x

Así fue como se perdieron ocho senderistas en La Estrella, de nuevo, en El Romeral

Ninguno estaba equipado para pasar la noche a la intemperie, por lo que solicitaron ayuda al verse perdidos

  • Las autoridades reiteran la importancia de hacer senderismo seguro. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Las autoridades reiteran la importancia de hacer senderismo seguro. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

En medio de la desesperación y ya caída la noche, un grupo de ocho personas que practicaban senderismo en zona rural del municipio de La Estrella, más exactamente en el Alto del Romeral, no tuvo más alternativa que pedir auxilio. Al ver que no encontraban el camino de regreso contactaron a las autoridades solicitando su rescate.

Fue así como la alerta llegó al Grupo Voluntario de Bomberos de La Estrella, quienes activaron las labores de búsqueda para encontrar a los ocho extraviados.

El capitán de los Bomberos de este municipio, Luis Alfonso Gómez, detalló que gracias a la información suministrada por estas personas, su rescate fue rápido y todos se encontraban sanos y salvos.

Lea más: Rescataron a cinco mujeres que se habían extraviado en zona boscosa de La Estrella

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, ninguno de los extraviados contaba con el equipo necesario para pasar la noche en medio del bosque ni tampoco con víveres extra, pues pensaban que su actividad culminaría aún con la luz del sol.

“Le solicitamos a la comunidad siderense y a aquellos que visiten nuestro municipio, verificar antes de el plan de ruta, informarse de las condiciones meteorológicas del terreno y actuar de manera segura”, recalcó Gómez.

Otros casos en El Romeral

Son varios los casos de extravío que se han reportado en el Alto del Romeral en zona rural de La Estrella.

Entérese: Alejandra ofrece 20 rutas naturales para conocer Angelópolis

Uno de los más recordados es el de cuatro jóvenes que, en diciembre del año pasado, se perdieron mientras hacían senderismo en el sector Los Pinos, en esta misma reserva. Tras un operativo del cuerpo de bomberos de este municipio, fueron rescatados sin lesiones.

En otro caso, fueron dos mujeres y un hombre los que se vieron perdidos en el sector La Laguna, allí mismo, en el Alto. Dieron con su paradero después de tres horas de búsqueda por parte de los organismos de socorro. Los tres, por fortuna, estaban ilesos.

Instalación de un nuevo puesto de comando

Ante los casos anteriormente mencionados de senderistas extraviados en La Estrella, Antioquia, el cuerpo de bomberos de este municipio, con apoyo de la administración local, instaló un nuevo puesto de comando en el sector del Alto del Romeral, equipado con luces de bengala, herramientas para rescate en montaña, entre otros implementos que sean útiles a la hora de realizar una extracción.

¿Cómo hacer senderismo seguro?

Si usted quiere practicar el senderismo pero no tiene conocimiento en el tema, hay diferentes opciones para hacer caminatas guiadas.

El Inder, por ejemplo, ofrece el programa de “Caminatas”, que consiste en recorridos a pie en territorios urbanos, rurales o de reserva ambiental. Estos varían según su complejidad y tramo, y duran aproximadamente entre cuatro y ocho horas.

Cabe aclarar que la ropa ideal para hacer senderismo son las camisas y pantalones de mangas largas, con el fin de evitar picaduras de animales o raspones productos de caídas.

