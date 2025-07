“No es del todo humano. No es del todo máquina”: se resolvió el misterio de The Velvet Sundown, la banda de rock viral

El grupo The Velvet Sundown, seguido por 1,1 millones de fans en Spotify, reconoció ser generado por la Inteligencia Artificial (IA), lo que confirma las sospechas sobre esta formación de rock de gran éxito. “No es del todo humano. No es del todo máquina. The Velvet Sundown vive en algún punto intermedio”, se lee en el perfil de la banda en la plataforma de audio.

En unas semanas de existencia, este grupo con una imagen muy al estilo de los años 70 accedió a una súbita fama en Spotify, donde ha publicado dos discos en 2025. Este fulgurante ascenso provocó dudas de auditores e internautas que sospechaban que el grupo era una creación de la IA.

En la página de las colecciones del grupo, Deezer, rival de Spotify, había puesto una advertencia al indicar que era “contenido generado por IA” y subrayó que “algunas piezas de esta colección pueden haber sido creadas con ayuda de la Inteligencia Artificial”.