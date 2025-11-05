“Se utiliza la palabra censura para ocultar la propaganda”: José Mauricio Gaona

“Pues hasta donde puedo (responder), por tres razones fundamentales. Una, la apoderada es mi hermana Juliana Gaona Bejarano, y es quien conoce más el caso en profundidad. Dos, porque eso aún está andando, no solo en Colombia, sino en otras jurisdicciones; ella lidera ese grupo de abogados que están a cargo; y tres, porque realmente hace parte de una narrativa del olvido, es que se está utilizando la palabra censura para ocultar la propaganda. Lo otro que yo le puedo decir simplemente es que Manuel Gaona Cruz sirvió a la nación con toda su decencia, con toda su integridad, no se puede construir historia y memoria con ficción, como expresó mi hermana en su comunicado”.
