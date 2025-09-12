Este es Sebastián Marset, el narco que Gustavo Petro menciona con frecuencia en sus discursos

El presidente Gustavo Petro ajustó tres años de mandato mencionando en sus discursos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien acusa del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú y de ser uno de los máximos exportadores de la cocaína que se produce en Colombia.

La nueva referencia a ese personaje la dio este jueves, durante un acto público en el departamento del Cauca, donde presentó su “Pacto por la Transformación Territorial y la Consolidación de la Paz”.

Allí aprovechó la tarima para responderle al Parlamento Europeo, que esta semana expidió una resolución condenando la violencia política en Colombia e instando a desescalar la agresividad en los discursos.

“La extrema derecha europea se alía con los narcotraficantes latinoamericanos que viven allá y que están matando a la gente en Colombia. Yo los invito a que vengan a coordinar la búsqueda de esos señores. El señor Marset, si quieren un nombre, allá en Europa. Les ayudamos, pero está allá en Europa, mató al fiscal Pecci de Paraguay y está aliado a un señor que ya lleva 15 sicariatos en Bogotá por una guerra de esmeraldas que compran en Europa”, dijo el jefe de Estado.

El último al que se refería, quien supuestamente está detrás de los 15 homicidios en Bogotá, podría ser alias “Patricia”, uno de los cabecillas del cartel conocido como Nueva Junta Directiva del Narcotráfico. Petro está convencido de que esa organización está fraguando un plan para atentar contra su vida.

La primera mención de Petro a Marset es posterior al magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, acribillado por sicarios en una playa de la isla cartagenera de Barú, el 10 de mayo de 2022.

El 12 de agosto de ese año, recién llegado a la Casa de Nariño, el presidente trinó: “La investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.

A partir de allí, Petro no ha parado de mencionar a Marset, tanto en sus redes sociales como en los eventos públicos en los que participa.

Por citar menciones recientes, el 4 de febrero de 2025, en un consejo de ministros, el jefe de Estado exclamó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset”.