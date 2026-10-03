Las pistas detrás del retiro de visa a Martha Peralta y los Torres y otros secretos en De Buena Fuente

En los corrillos políticos circula una versión sobre las razones que habrían llevado a Estados Unidos a retirarles la visa a Martha Peralta y a los contratistas Torres. Entre los elementos están posibles vínculos de un familiar de Peralta con los Torres: uno de los contratistas estaría relacionado con asuntos de proyectos de páneles solares en La Guajira. Lea también: ¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola Por ahora, se trata de información que circula entre fuentes conocedoras del caso y no ha sido confirmada públicamente por autoridades estadounidenses.

Voto de confianza, ¿y un poco más?

Este es un año en el que se comienzan a decantar candidaturas y bendiciones que anticiparán las elecciones regionales de octubre de 2027. Por eso, para algunos es muy diciente que el alcalde Federico Gutiérrez haya delegado, nuevamente, mientras goza un periodo de vacaciones, a su secretario de Seguridad, Manuel Villa, como mandatario encargado de Medellín. Le puede interesar: ¿Fusión o coalición? El pulso que se mueve en Creemos y otros secretos en De Buena Fuente

Villa lideró en los últimos dos días un megaoperativo en el Barrio Antioquia y recorrió el sector de La Mota, donde habló con la gente, escuchó quejas y prometió mayor seguridad. Ha sido el funcionario distrital con más nombramientos de encargo, y se vislumbra como el candidato de la continuidad de la actual administración local. Esto, justamente luego de que el expresidente Uribe también estuviera el fin de semana pasado en un mitin político en La Mota, donde dijo que algunos han propuesto que, de forma anticipada, el partido (Centro Democrático) tenga candidatos a alcaldías y gobernaciones.

El silencio ministerial