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Las pistas detrás del retiro de visa a Martha Peralta y los Torres y otros secretos en De Buena Fuente

A un año de las elecciones regionales, se ven movimientos en Medellín. También se conocen versiones sobre el retiro de visas a Marta Peralta y los contratistas Torres. Además, esta semana fue protagonista el silencio de ministros.

  • Esta semana Estados Unidos le revocó la visa a la senadora cerca al petrismo Martha Peralta, a algunos de sus familiares y al denominado “clan Torres”, al que pertenecen varias empresas de Euclides Torres y familiares. FOTO: redes sociales
    Esta semana Estados Unidos le revocó la visa a la senadora cerca al petrismo Martha Peralta, a algunos de sus familiares y al denominado “clan Torres”, al que pertenecen varias empresas de Euclides Torres y familiares. FOTO: redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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En los corrillos políticos circula una versión sobre las razones que habrían llevado a Estados Unidos a retirarles la visa a Martha Peralta y a los contratistas Torres. Entre los elementos están posibles vínculos de un familiar de Peralta con los Torres: uno de los contratistas estaría relacionado con asuntos de proyectos de páneles solares en La Guajira.

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Por ahora, se trata de información que circula entre fuentes conocedoras del caso y no ha sido confirmada públicamente por autoridades estadounidenses.

Voto de confianza, ¿y un poco más?

Este es un año en el que se comienzan a decantar candidaturas y bendiciones que anticiparán las elecciones regionales de octubre de 2027. Por eso, para algunos es muy diciente que el alcalde Federico Gutiérrez haya delegado, nuevamente, mientras goza un periodo de vacaciones, a su secretario de Seguridad, Manuel Villa, como mandatario encargado de Medellín.

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Villa lideró en los últimos dos días un megaoperativo en el Barrio Antioquia y recorrió el sector de La Mota, donde habló con la gente, escuchó quejas y prometió mayor seguridad. Ha sido el funcionario distrital con más nombramientos de encargo, y se vislumbra como el candidato de la continuidad de la actual administración local.

Esto, justamente luego de que el expresidente Uribe también estuviera el fin de semana pasado en un mitin político en La Mota, donde dijo que algunos han propuesto que, de forma anticipada, el partido (Centro Democrático) tenga candidatos a alcaldías y gobernaciones.

El silencio ministerial

Los ministros parecen haberse tomado muy en serio la directiva de no hablar más de la cuenta con medios. El de Hacienda, Miguel Gómez, lo dejó claro en una rueda de prensa del Banco de la República: cuando le preguntaron sobre el FMI dijo que solo podía referirse a política monetaria. Y en el Congreso se le vio apurando el paso para esquivar periodistas.

Y la ministra de Salud, Ana María Vesga, canceló su participación a un evento de AsoCapitales cuando apenas faltaban diez minutos para comenzar. La coincidencia llamó la atención porque la decisión se conoció justo cuando salió un proyecto de resolución que empieza a poner en marcha el periodo de gracia a las EPS para ponerse al día con las deudas.

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