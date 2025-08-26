La venta vehículos en Colombia alcanzó una cifra no vista en los últimos 8 años

En la mayoría de los países el desempeño de la industria automotriz es un reflejo de la capacidad económica de los hogares y las empresas, así como del dinamismo del mercado.
De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio del Dane, en junio de 2025 las ventas reales totales del comercio minorista y vehículos crecieron 10,1% anual. Se destacó, por parte de los analistas de Anif, que el segmento de vehículos automotores y motocicletas tuvo un aumento del 20,9%, consolidándose como una de las líneas de mayor contribución al crecimiento del comercio minorista.