Sector privado pone sobre la mesa 11 megaproyectos que transformarán la economía del país

Pereira fue la sede del V Gran Encuentro PRO, una de las cumbres de empresarios y líderes más importantes de Colombia. En el encuentro, el sector privado, a través de la Red Pro, que representa un total de 11 organizaciones regionales, entre ellas ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá y ProPacífico, presentó una hoja de ruta que contempla cinco apuestas productivas y 11 megaproyectos estratégicos por más de $70 billones. La iniciativa busca impulsar la competitividad desde las regiones, fortalecer la infraestructura, dinamizar la economía y enfrentar retos críticos de cara al próximo ciclo presidencial. Puede leer: FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”

Cinco apuestas productivas para transformar las regiones

En este marco, las organizaciones se trazaron cinco líneas estratégicas para transformar el desarrollo económico regional. Entre ellas se encuentra la altillanura agrícola sostenible, con más de siete millones de hectáreas subutilizadas que podrían convertir a Colombia en potencia alimentaria y garantizar la seguridad alimentaria. Otra apuesta es el nearshoring, que aprovecha la ubicación estratégica del país, sus acuerdos comerciales y una matriz energética limpia para atraer inversión extranjera y consolidar a Colombia como un hub de manufactura global. Entérese: El renacer del tren: corredor férreo La Dorada–Chiriguaná triplicó el transporte de carga en 2025 El turismo sostenible también ocupa un lugar central, con el objetivo de posicionar al país como un destino de clase mundial y generar encadenamientos productivos que preserven los ecosistemas. A su vez, la llamada economía plateada propone infraestructura y servicios para el cuidado de adultos mayores, un sector en crecimiento por el envejecimiento poblacional. Por último, las infraestructuras habilitantes son consideradas la columna vertebral que permitirá materializar todas estas iniciativas.

De las apuestas a los megaproyectos

Para convertir estas apuestas en realidades tangibles, la Red Pro definió 11 megaproyectos estratégicos que suman una inversión estimada de $70,42 billones. Hoy, el 27,3% ya cuenta con financiación asegurada, mientras que el resto requiere gestión adicional de recursos. Actualmente, el 45,5% de los proyectos se encuentra en ejecución y el 54,5% en fase de estructuración, lo que refleja avances, pero también la urgencia de garantizar continuidad institucional y política. Le puede interesar: Así funciona Atera, la nueva empresa de Celsia y Brookfield para descarbonizar a Colombia Entre los megaobras más relevantes se destacan: Conexión Pacífico–Orinoquía, que integrará la producción agrícola y energética del oriente con los puertos del Pacífico. Dragado de profundización del Puerto de Buenaventura, clave para mantener la competitividad del principal puerto del país. Reactivación ferroviaria, con el corredor Belencito–Bogotá, la conexión con la red central, el tren de mediana velocidad Sogamoso–Bogotá y el desarrollo de un clúster metalmecánico ferroviario. Modernización aeroportuaria en las principales ciudades, para fortalecer la conectividad aérea y el turismo. Proyectos energéticos críticos, como las líneas de transmisión Chivor–Chivor II–Norte–Bacatá (230 kV) y Tequendama–Sogamoso (500 kV). Corredores viales estratégicos, entre ellos Bogotá–Eje Cafetero–Buenaventura–Ipiales y Bogotá–Santa Marta–Barranquilla–Cartagena. Navegabilidad del río Magdalena, un proyecto histórico para dinamizar el transporte de carga y pasajeros de manera más eficiente y sostenible. Más noticias: Los sectores más golpeados por el recorte de $10 billones al presupuesto de Colombia en 2026 En conjunto, estas iniciativas beneficiarán a cerca de 10 millones de personas, generarán más de 44.200 empleos y reducirán en promedio 1 hora y 10 minutos los tiempos de viaje en corredores estratégicos, consolidándose como una hoja de ruta regional para acelerar el crecimiento y cerrar brechas sociales. Con esta apuesta, el sector privado busca sentar las bases de una Colombia más competitiva. Sin embargo, la Red Pro fue enfática en que los proyectos dependen no solo de la financiación, sino también de la voluntad política, la coordinación institucional y la seguridad jurídica, factores que serán determinantes en el próximo ciclo presidencial.

Retos críticos hacia el periodo 2026-2030