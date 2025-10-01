Sector privado pone sobre la mesa 11 megaproyectos que transformarán la economía del país

Pereira fue la sede del V Gran Encuentro PRO, una de las cumbres de empresarios y líderes más importantes de Colombia. En el encuentro, el sector privado, a través de la Red Pro, que representa un total de 11 organizaciones regionales, entre ellas ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá y ProPacífico, presentó una hoja de ruta que contempla cinco apuestas productivas y 11 megaproyectos estratégicos por más de $70 billones.
La iniciativa busca impulsar la competitividad desde las regiones, fortalecer la infraestructura, dinamizar la economía y enfrentar retos críticos de cara al próximo ciclo presidencial.
Puede leer: FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”