“Secuelas podrían ser parciales y mejorar con el tiempo”: neurocirujano sobre Miguel Uribe

El tiempo que el doctor Miguel va a requerir bajo sedación y soporte ventilatorio mecánico es el que el paciente necesite. Para eso no hay un tiempo estipulado definitivo. Todo se va resolviendo y se van tomando decisiones en la medida en que, de acuerdo con los controles imaginológicos y con tomografía, se observe que el edema cerebral no es lo suficientemente significativo.

Entonces, ¿no se podría hoy dar un pronóstico de si la lesión podría dejarle secuelas?

Normalmente, las lesiones que comprometen la línea media y en este caso el seno sagital y las áreas motoras, como en este caso, uno esperaría que el paciente probablemente tenga secuelas en la movilidad de una parte del cuerpo o de ambas partes del cuerpo y también problemas del lenguaje. Ahora, esas secuelas podrían ser parciales y en alguna medida mejorar con el tiempo porque normalmente después de una lesión así, cuando el cerebro está inflamado, hay algunas áreas que quedan parcialmente afectadas. Pero en la medida que va disminuyendo la inflamación y el sangrado, esas áreas pueden recuperarse.

¿Qué factores cree que le ayuden a Miguel Uribe a encontrar el milagro de salir vivo de semejante ataque que sufrió?

En primer lugar, el tiempo y la rapidez con que a él se le iniciaron las maniobras de recuperación, que suelen ser un factor de pronóstico muy importante en la prevención de los daños secundarios. Y en segudo lugar, que el doctor Uribe tiene dos factores muy importantes que le favorecen y que dan una esperanza de evolución favorable.

Uno es su edad: es una persona muy joven, que hace que su organismo tenga la facultad de resistir un poco mejor las agresiones o gnosias (capacidad de reconocer información aprendida). Y segundo, que la trayectoria del proyectil no fue hacia la parte interna del cerebro, entonces no comprometió áreas profundas y eso hace que probablemente no se produjera la herniación (presión en el cráneo que desplaza los tejidos cerebrales) y la muerte del paciente.

Ahora todo depende de qué tanto, con el paso de los días y con estudios adicionales, no se observen áreas isquémicas o infartos cerebrales que harían que el pronóstico no sea tan favorable.