Siete uniformados permanecen secuestrados por grupos terroristas en Cauca, Nariño y Arauca

Siete integrantes del Ejército y de la Policía están actualmente secuestrados, en poder de grupos armados ilegales, y las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron que están coordinando operaciones para ubicarlos y rescatarlos. Según el Comando General de las FF.MM., las facciones responsables de estos raptos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”). Entre las víctimas hay cuatro militares, todos con el rango de soldado profesional. Dos de ellos están en poder del EMC, que los secuestró en el municipio de Cumbitara, Nariño: Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro.

El otro, Juan David Buitrón Caicedo, fue puesto en cautiverio por la misma disidencia en la vereda Guadualito, del municipio de Balboa, en Cauca. Y el cuarto, Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, perdió su libertad en el municipio caucano de Cajibío, a manos de la misma agrupación.

Por parte de la Policía, están esperando el regreso de tres uniformados. Al subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza los secuestraron terroristas del ELN en la vía que comunica a los municipios de Arauca y Tame, en el departamento de Arauca. El más joven de los cautivos es José Larrahondo, un auxiliar de Policía raptado por el EMC en el municipio de Buenos Aires, Cauca, hace dos meses.