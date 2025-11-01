Secuestraron a empresario y esposo de funcionaria de la Alcaldía de Miranda, Cauca

El hecho ocurrió cuando su esposa, Isabel Cristina Cardona , actual secretaria de Gobierno de Miranda , se había bajado del carro para visitar a unos familiares. Minutos después, los sujetos interceptaron al empresario y se lo llevaron a la fuerza.

El secuestro del reconocido empresario de 49 años, Carlos Fernando Caicedo Duque , se registró en la Avenida Centenario , en zona urbana del municipio de Miranda (Cauca) . De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Al percatarse de lo sucedido, Cardona alertó a las autoridades, que de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda con el fin de ubicar a los responsables y lograr el rescate del empresario.

“El hecho ocurrió cuando la secretaria llegó a la casa y notó una camioneta extraña cerca. Al bajarse, los hombres aprovecharon y se llevaron al esposo hacia el vecino municipio de Corinto. Ella los siguió en su vehículo, pero la llamaron para advertirle que no continuara, que se evitara problemas. Está muy angustiada”, relató el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga.

Conozca: ELN anunció “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y la Dijin secuestrados, ¿a qué se refieren?

Carlos Fernando Caicedo Duque es propietario de una empresa de transporte intermunicipal en Miranda, que presta servicio hacia varios municipios vecinos, y también trabaja con ingenios azucareros en la contratación de corteros de caña.

Hasta el momento, no se ha recibido ninguna exigencia económica por su liberación, según confirmó el alcalde, lo que aumenta la preocupación entre familiares y autoridades.

Las fuerzas de seguridad continúan las labores de búsqueda en zona rural y en los límites entre Miranda y Corinto.