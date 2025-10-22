En video | Alemán acabó secuestrado por dos mujeres que había contratado en el Parque Lleras, de Medellín

Después de tres días de haber arribado a Medellín, proveniente de Alemania, un joven de 19 años decidió buscar los servicios sexuales de una mujer en la calle 10, en las afueras del Parque Lleras. Allí habría contactado a un menor de edad, quien a su vez le presentó a las dos mujeres mayores de edad. En medio de la negociación, pactaron ir a una casa en el barrio Prado, en el centro de Medellín, donde en lugar de recibir los servicios que buscaba terminó secuestrado y su familia extorsionada.
Sobre las 3:00 de la mañana del pasado domingo, este extranjero, de nombre Lino, se contactó con el menor de edad, quien en un comienzo le habría vendido unas sustancias estupefacientes. El europeo le habría manifestado su idea de continuar con la fiesta y para ello le pidió contactarse con dos mujeres para hacerlo. Ellas aceptaron su oferta económica, todo a cambio de irse para una casa fuera del sector, en la cual le aseguraron que se iba a sentir más cómodo.