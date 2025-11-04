Dos soldados fueron secuestrados tras una asonada de 400 personas en La Macarena, Meta

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional fueron secuestrados el 3 de noviembre de 2025 durante una operación de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena, Meta. El hecho fue confirmado por la Fuerza de Tarea Omega y rechazado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según el comunicado oficial, los soldados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, y están bajo el mando de la Fuerza de Despliegue Rápido. Los hechos ocurrieron luego de una operación de extracción aérea de una mujer capturada y personal del CTI, cuando cerca de 400 personas se concentraron en el área, presuntamente bajo coacción de integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño.

El Ejército informó que la población retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados. Horas después, fueron liberados el oficial y uno de los uniformados, mientras los otros dos fueron obligados a quitarse su dotación militar, vestir ropa civil y trasladarse hacia un lugar desconocido. La institución indicó que su integridad y vida son motivo de preocupación institucional.