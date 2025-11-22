¿Qué está pasando con el secuestro extorsivo en Colombia? Ha subido en un 118% este año

El secuestro del cantante de música popular Miguel Ayala —hijo del también cantautor Giovanny Ayala— puso en la agenda nacional una problemática que viene en aumento en Colombia. Se trata del repunte de casos de secuestro extorsivo. Incluso, el sitio donde el artista de 21 años fue privado de la libertad está ubicado en una de las zonas que más contabiliza esos hechos.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, en 2025 se contabilizan 527 secuestros con fines de extorsión. Esa cifra contrasta con los 242 casos de 2024 y marca un aumento del 118 % entre un año y otro.
Por otro lado, las autoridades advierten que esto tiene que ver con las “retenciones” de comunidades en algunos departamentos, entre los que se encuentran la capital Bogotá, así como Antioquia, Nariño y Cauca. Estas zonas son la más afectadas y en donde más hechos se han reportado este año.