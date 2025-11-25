Secuestro masivo en Nigeria: 50 de los más de 300 rehenes raptados en una escuela católica lograron escapar

Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados en una escuela católica de Nigeria escaparon de sus captores, anunció una organización cristiana.
“Hemos recibido una buena noticia: 50 alumnos escaparon y se reencontraron con sus padres”, declaró la Asociación Cristiana de Nigeria en un comunicado, precisando que la evasión tuvo lugar entre el viernes y el sábado.
Según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), hombres armados raptaron el viernes a un total de 315 estudiantes y profesores en una escuela católica del oeste de Nigeria, St. Mary’s, tras haber realizado un secuestro similar a principios de semana en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste, donde raptaron a 25 chicas.
“Aunque el regreso de esos 50 niños que lograron escapar nos aporte cierto alivio, les insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras víctimas”, declaró el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado nigeriano de Níger y propietario de la escuela, en un comunicado.
También este domingo, el presidente nigeriano Bola Tinubu anunció que las fuerzas de seguridad del país liberaron a 38 fieles que habían sido secuestrados el martes en un ataque ocurrido en una iglesia pentecostal en el oeste, perpetrado durante un servicio transmitido en directo por internet.
“Gracias a los esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad en los últimos días, los 38 fieles secuestrados en Eruku, en el estado de Kwara, fueron rescatados”, indicó el mandatario en X, sin dar más detalles.