Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y de su mánager

Las autoridades informaron que durante el rapto dejaron al conductor del vehículo en plena vía. Las investigaciones continúan en este sector, que tiene una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

    Así va la investigación por el secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager. FOTO: Tomada de Instagram. FOTO: @Miguelayala_oficial
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

Ha pasado un día desde que se conoció el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, al momento en que se movilizaban en un vehículo particular por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia.

Los hechos tuvieron lugar en el tramo entre Popayán y el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca), en el sector conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío, luego de que las víctimas salieran de una presentación y fueran interceptadas por hombres armados que se movilizaban en dos carros y una motocicleta. El conductor del vehículo en el que viajaban Miguel y el mánager fue dejado en el lugar del rapto tras lo ocurrido.

En contexto: Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe

Las autoridades ya iniciaron un bloque de búsqueda en esta zona, que tiene gran presencia de grupos armados ilegales. La Policía de Santiago de Cali atribuyó este secuestro al Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, un grupo criminal con amplia injerencia en el territorio.

En el sector delinque el Frente Jaime Martínez. Ya iniciamos las investigaciones y estamos haciendo las verificaciones con prueba técnica para establecer el lugar exacto en donde fueron secuestrados”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides.

Y agregó: “Estos dos ciudadanos habían salido de la ciudad de Popayán hacia Cali para abordar un vuelo en el municipio de Palmira, y fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los pusieron en estado de indefensión y posteriormente los llevaron al norte de ese municipio”.

Puede leer: Las convulsas 24 horas en el Cauca: dos atentados a estaciones de Policía, hostigamientos, una ecuatoriana asesinada y el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se pronunció horas después del rapto en sus redes sociales para confirmar la noticia y al mismo tiempo solicitar prudencia frente a estos hechos.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han expresado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, se lee en un comunicado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el secuestro de Miguel Ayala?
En la vía Panamericana, entre Popayán y el aeropuerto de Palmira, en el sector conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.
¿Quiénes serían los responsables?
La Policía atribuye el secuestro al Frente Jaime Martínez, disidencia de ‘Iván Mordisco’, con presencia en la región.
