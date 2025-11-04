x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Secuestradores le habrían entregado dos soldados a un párroco en la zona rural de La Macarena

Los uniformados fueron raptados luego de una operación militar en la vereda Getsemaní.

  • Cerca de 400 personas rodearon a las tropas y se llevaron a los dos uniformados. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Cerca de 400 personas rodearon a las tropas y se llevaron a los dos uniformados. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 45 minutos
bookmark

Los dos soldados que estaban secuestrados por la comunidad en la zona rural del municipio de La Macarena, en Meta, al parecer fueron entregados a un sacerdote de la región, pero tan alejada, que las tropas no han podido llegar a rescatarlos.

El rapto se había presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP OEA está participando en las gestiones para recuperarlos, a unos 22 de kilómetros del sitio del secuestro.

El temor es que los uniformados están desarmados, en una zona plagada de disidentes de las Farc.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida