La Plata, Huila, fuera de control: disidencias secuestraron a toda una misión médica

La crisis de seguridad en el municipio de La Plata, Huila, se profundiza. En una zona donde las disidencias de las Farc han venido utilizando a la comunidad para presionar la salida de la Fuerza Pública, un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas. Se trata de la retención de nueve integrantes de una misión médica que se desplazaba hacia la zona rural del municipio.
Según información preliminar, el grupo, compuesto por cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefe, una médica y dos conductores, se dirigía hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires cuando fue interceptado por hombres armados que afirmaron pertenecer al frente Hernando González Acosta. El comandante de la Policía del Huila, confirmó que el personal fue obligado a detenerse y se encuentra en poder del grupo ilegal.